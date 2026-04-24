Fonderie Pisano chiuse aria più pulita a Salerno | soddisfatti Forte e Bassano del M5S

A pochi giorni dalla cessazione delle attività delle Fonderie Pisano a Salerno, si è verificato un miglioramento della qualità dell’aria nella zona di Fratte. La chiusura della fabbrica è stata annunciata ufficialmente e, da allora, sono state rilevate diminuzioni dei livelli di inquinanti nell’area. La notizia è stata commentata positivamente da rappresentanti politici del Movimento 5 Stelle, che hanno espresso soddisfazione.

Tempo di lettura: 3 minuti A pochi giorni dalla chiusura delle Fonderie Pisano a Salerno, nell’area di Fratte si è registrato un netto miglioramento della qualità dell’aria. È quanto emerge dall’elaborazione dei dati ufficiali Arpac relativi al periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 marzo scorso, che mette a confronto le concentrazioni medie degli inquinanti prima e dopo il 25 marzo, data coincidente con lo stop dell’opificio. L’analisi è stata formulata dai tecnici del comitato “Salute e Vita”. Il confronto statistico tra gli 84 giorni precedenti il 25 marzo ed i sei giorni successivi, evidenzia riduzioni importanti in quasi tutti i principali parametri monitorati dalla centralina Arpac di Fratte.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fonderie Pisano chiuse, aria più pulita a Salerno: soddisfatti Forte e Bassano del M5S Notizie correlate Chiusura delle Fonderie Pisano a Salerno, Villani (M5S): “Vittoria della legalità e del buon senso”Tempo di lettura: 2 minutiCon la firma del decreto regionale che sancisce la chiusura definitiva delle Fonderie Pisano, si conclude una vicenda che... Chiusura delle Fonderie Pisano a Salerno, Forte (Salute e Vita) replica al presidente provinciale di ConfindustriaTempo di lettura: 2 minutiIl comitato Salute e Vita esprime forte sconcerto per le recenti dichiarazioni del presidente di Confindustria Salerno,... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Le Fonderie restano chiuse, il Tar respinge la richiesta di sospensiva dei Pisano; Fonderie Pisano chiuse, aria più pulita a Salerno: soddisfatti Forte e Bassano del M5S. Le Fonderie restano chiuse, il Tar respinge la richiesta di sospensiva dei PisanoLe Fonderie Pisano restano chiuse. Lo ha deciso il Tar di Salerno che, questa mattina, ha esaminato la richiesta di sospensiva, avanzata dai Pisano, dello stop allo stabilimento determianto ... ilmattino.it No del Consiglio di Stato alla riapertura delle Fonderie PisanoL'azienda aveva chiesto una sospensione cautelare dello stop imposto dalla Regione. Tutto inviato all'udienza di merito. In corso tavolo al Mimit ... rainews.it Fonderie Pisano, il futuro si decide a Roma. Oltre 100 lavoratori in presidio davanti al Ministero per chiedere certezze. Tra progetti "green" e nuove ipotesi di delocalizzazione (si valuta anche l'Avellinese), il confronto entra nel vivo. Prossima tappa: 18 maggio. - facebook.com facebook FONDERIE PISANO, IL RILANCIO E L’OCCUPAZIONE PASSANO DAL MIMIT Striscioni, voci e determinazione per chiedere una sola cosa: tornare al lavoro e costruire una nuova fonderia Pisano con le... x.com