Fonderie Pisano chiuse aria più pulita a Salerno | esultano Forte e Bassano del M5S

A pochi giorni dalla chiusura delle Fonderie Pisano a Salerno, la qualità dell'aria nell’area di Fratte è migliorata. La decisione ha portato a una diminuzione delle emissioni di sostanze inquinanti, secondo le rilevazioni ambientali. Le autorità locali hanno comunicato che si registra un netto miglioramento, mentre rappresentanti politici del Movimento 5 Stelle hanno espresso soddisfazione per questa evoluzione. La chiusura dell’impianto ha avuto effetti visibili sui livelli di inquinamento nella zona.

A pochi giorni dalla chiusura delle Fonderie Pisano a Salerno, nell'area di Fratte si è registrato un netto miglioramento della qualità dell'aria. È quanto emerge dall'elaborazione dei dati ufficiali Arpac relativi al periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 marzo scorso, che mette a confronto.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Fonderie Pisano chiuse, aria più pulita a Salerno: soddisfatti Forte e Bassano del M5STempo di lettura: 3 minutiA pochi giorni dalla chiusura delle Fonderie Pisano a Salerno, nell’area di Fratte si è registrato un netto miglioramento... Chiusura delle Fonderie Pisano a Salerno, Villani (M5S): “Vittoria della legalità e del buon senso”Tempo di lettura: 2 minutiCon la firma del decreto regionale che sancisce la chiusura definitiva delle Fonderie Pisano, si conclude una vicenda che... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Le Fonderie restano chiuse, il Tar respinge la richiesta di sospensiva dei Pisano; Fonderie Pisano chiuse, aria più pulita a Salerno: soddisfatti Forte e Bassano del M5S; Fonderie Pisano chiuse aria più pulita a Salerno | soddisfatti Forte e Bassano del M5S; Fonderie Pisano, il TAR dice no: operai in presidio e futuro appeso al vertice del 20 aprile. Fonderie Pisano chiuse, aria più pulita a FratteA pochi giorni dalla chiusura delle Fonderie Pisano a Salerno, nell'area di Fratte si è registrato un netto miglioramento della qualità dell'aria. È quant ... gazzettadisalerno.it Fonderie Pisano: aria più pulita a Salerno dopo la chiusura. I dati Arpac e la soddisfazione del M5SIl blocco delle Fonderie Pisano a Salerno porta una svolta ambientale a Fratte. Calano benzene e ossidi di azoto. L'analisi del Comitato Salute e Vita e dei candidati M5S. infocilento.it Fonderie Pisano chiuse: i dati confermano il miglioramento dell’aria a Salerno. Lo fanno sapere dal M5S Dopo lo stop dell'opificio lo scorso 25 marzo, i rilievi Arpac analizzati dal Comitato "Salute e Vita" parlano chiaro: calo del 33% di benzene e riduzione s facebook FONDERIE PISANO, IL RILANCIO E L’OCCUPAZIONE PASSANO DAL MIMIT Striscioni, voci e determinazione per chiedere una sola cosa: tornare al lavoro e costruire una nuova fonderia Pisano con le... x.com