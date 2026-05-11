Non è un paese per single la rom-com italiana dall’omonimo romanzo – Recensione

Da superguidatv.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Elisa Ferretti ha trentaquattro anni, è madre di una ragazza adolescente, ha una sorella minore con la testa perennemente tra le nuvole e una madre che le è sempre addosso. La famiglia è proprietaria di una tenuta vinicola nel borgo toscano di Belvedere, nella zona del Chianti, dove il tempo libero degli abitanti sembra focalizzarsi interamente sulla ricerca dell’anima gemella. O almeno questo è a quanto ci introduce il background di Non è un paese per single. Elisa di tempo libero per pensare all’amore ne ha ben poco. Ma tutto cambia un giorno quando fa ritorno Michele, l’amico d’infanzia che se ne era andato per fare fortuna in città. Un...🔗 Leggi su Superguidatv.it

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