Ingegneri@MO al Dipartimento Enzo Ferrari torna l' evento che fa incontrare studenti e imprese
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Il Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" di Unimore ospita la IX edizione di Ingegneri@MO, evento dedicato all’incontro tra il mondo accademico e il sistema produttivo del territorio, in programma venerdì 22 maggio, dalle ore 9.30.Saranno presenti oltre 50 tra aziende e fondazioni bancarie. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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