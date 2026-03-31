Settant' anni fa moriva Ralph De Palma l' eroe foggiano di Indianapolis che ispirò Enzo Ferrari

Da foggiatoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Settant'anni fa moriva a Los Angeles Ralph De Palma, originario di Biccari nel Foggiano, noto come campione dei motori e figura di spicco nel mondo delle corse automobilistiche. La sua carriera ebbe un ruolo importante nello sport, e il suo nome è associato a successi e competizioni di rilievo. La sua morte segnò la fine di un’epoca per il mondo delle corse.

Nato a Biccari ed emigrato negli Stati Uniti, fece grande l'automobilismo degli albori trionfando ad Indianapolis (l’unico italiano a farlo) e diventando l’uomo più veloce del mondo nel 1919 Settanta anni fa, moriva a Los Angeles il grande Ralph De Palma, campione dei motori originario di Biccari, nel Foggiano. A ricordarlo, in questo anniversario, è il biografo Maurizio De Tullio: “È stato un onore e un piacere per me scoprire e promuovere per primo in Italia un campione così unico, grande e speciale come lui. Se potete, ricordate ai vostri figli e nipoti, ai vostri amici, ai vostri colleghi: il più grande pilota della Storia dell'automobilismo era italiano, era pugliese, era foggiano di Biccari (1882-1956). 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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