Settant' anni fa moriva Ralph De Palma l' eroe foggiano di Indianapolis che ispirò Enzo Ferrari

Settant'anni fa moriva a Los Angeles Ralph De Palma, originario di Biccari nel Foggiano, noto come campione dei motori e figura di spicco nel mondo delle corse automobilistiche. La sua carriera ebbe un ruolo importante nello sport, e il suo nome è associato a successi e competizioni di rilievo. La sua morte segnò la fine di un’epoca per il mondo delle corse.

Nato a Biccari ed emigrato negli Stati Uniti, fece grande l'automobilismo degli albori trionfando ad Indianapolis (l’unico italiano a farlo) e diventando l’uomo più veloce del mondo nel 1919 Settanta anni fa, moriva a Los Angeles il grande Ralph De Palma, campione dei motori originario di Biccari, nel Foggiano. A ricordarlo, in questo anniversario, è il biografo Maurizio De Tullio: “È stato un onore e un piacere per me scoprire e promuovere per primo in Italia un campione così unico, grande e speciale come lui. Se potete, ricordate ai vostri figli e nipoti, ai vostri amici, ai vostri colleghi: il più grande pilota della Storia dell'automobilismo era italiano, era pugliese, era foggiano di Biccari (1882-1956). 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Settant'anni fa moriva Ralph De Palma, l'eroe foggiano di Indianapolis che ispirò Enzo Ferrari Articoli correlati Lo Studio Ghibli omaggia l'opera di 85 anni fa che ispirò Hayao Miyazaki: Hoppity va in cittàSecondo quanto riportato da Oricon, il Museo Ghibli ha organizzato un festival cinematografico speciale per celebrare i vent'anni di una delle sue... Vent'anni fa moriva Luca Coscioni, le sue parole: «Da vivo ho dimostrato che si può parlare essendo muti»Economista, radicale, militante per la libertà di ricerca scientifica, Coscioni non accettò mai che la propria condizione restasse un fatto privato...