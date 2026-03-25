Memorial Enzo Ferrari torna la Mezza Maratona d' Italia

Dal 27 al 29 marzo un lungo weekend all’insegna dello sport. Si correrà tra Maranello e Modena nei luoghi del mito Sta per alzarsi il sipario sulla Mezza Maratona d’Italia "Memorial Enzo Ferrari", pronta a tornare dal 27 al 29 marzo 2026 tra Maranello e Modena con un lungo weekend che unisce sport, territorio e grande partecipazione. Organizzato da RCS Sports & Events e Ferrari come Hosting Partner, sotto l’egida Fidal e Fispes, vede coinvolti tutti i Comuni attraversati dalla gara, Maranello, Fiorano Modenese, Formigine, Modena, oltre 80 associazioni sportive, moltissime realtà del terzo settore dei territori toccati, oltre 300 volontari e sarà una grande festa esclusiva per tutti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Ciao a tutti cedo pettorale per la maratona d Italia memorial Enzo Ferrari . È la 5 km Non so minimamente come si possa fare il cambio ne tantomeno se sono ancora in tempo. - facebook.com facebook