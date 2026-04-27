Stress e ansia sul lavoro oltre il 70% di chi chiede aiuto ha più di 50 anni

Negli ultimi mesi si registra un aumento di richieste di supporto psicologico tra i lavoratori, con più del 70% di chi cerca aiuto che ha oltre 50 anni. I dati indicano una crescita del disagio legato allo stress e all’ansia sul posto di lavoro, coinvolgendo una fascia di età più matura. La questione evidenzia come la pressione professionale influenzi in modo sempre più evidente la salute mentale dei dipendenti.

Cresce il numero di lavoratori che chiedono supporto psicologico per affrontare il disagio legato all’attività professionale. A Padova, oltre il 70% degli utenti che si rivolgono allo sportello di Psicologia del lavoro di Confesercenti del Veneto Centrale ha più di 50 anni.Un segnale che si.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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