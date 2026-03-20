Lavoro Dini Fondazione studi consulenti | Territori più attrattivi per evitare fuga talenti

Il centro studi dei consulenti del lavoro ha condotto un approfondimento sui territori italiani, con l’obiettivo di individuare le aree più attrattive per evitare la fuga di talenti. L’indagine si concentra su vari aspetti legati alle opportunità di lavoro e alle condizioni economiche locali, offrendo dati aggiornati e analisi dettagliate sui territori che risultano più competitivi. I risultati sono stati pubblicati in un report dedicato.