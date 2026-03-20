Lavoro Dini Fondazione studi consulenti | Territori più attrattivi per evitare fuga talenti
Il centro studi dei consulenti del lavoro ha condotto un approfondimento sui territori italiani, con l’obiettivo di individuare le aree più attrattive per evitare la fuga di talenti. L’indagine si concentra su vari aspetti legati alle opportunità di lavoro e alle condizioni economiche locali, offrendo dati aggiornati e analisi dettagliate sui territori che risultano più competitivi. I risultati sono stati pubblicati in un report dedicato.
(Adnkronos) – "Come centro studi dei consulenti del lavoro abbiamo realizzato un approfondimento sulla macroarea Piemonte-Valle d'Aosta che evidenzia un po' quello che è il trend, l'andamento generale del mercato del lavoro degli ultimi anni, anche a livello nazionale: parliamo delle crescenti difficoltà a reperire il personale di cui le imprese hanno bisogno, che nella. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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