Alunno in arresto cardiaco a scuola le maestre lo salvano con massaggio cardiaco e defibrillatore

Un alunno di una scuola primaria in provincia di Firenze ha avuto un arresto cardiaco mentre tornava in classe dopo il pranzo. Le maestre, intervenendo prontamente, hanno eseguito un massaggio cardiaco e utilizzato un defibrillatore per tentare di rianimarlo. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno continuato le cure prima di trasportarlo in ospedale.

Un alunno di una scuola primaria, in provincia di Firenze, ha accusato un grave malore mentre rientrava in classe dopo il pranzo in mensa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Il coraggio delle maestre fondamentale: bimbo in arresto cardiaco a scuola, la prognosi resta riservataSan Casciano val di Pesa, 20 marzo 2026 – Resta in prognosi riservata all’ospedale Meyer di Firenze il bambino che nella giornata di giovedì 19 marzo... Malore sul bus davanti alla stazione: gli agenti della Polfer gli salvano la vita con un massaggio cardiacoIntorno alle 16:50 di oggi pomeriggio un uomo di 81 anni è stato colpito da un grave malore mentre si trovava a bordo di un autobus Asf vicino a... Tutti gli aggiornamenti su Alunno in arresto cardiaco a scuola le... Il coraggio delle maestre fondamentale: bimbo in arresto cardiaco a scuola, la prognosi resta riservataSan Casciano val di Pesa, 20 marzo 2026 – Resta in prognosi riservata all’ospedale Meyer di Firenze il bambino che nella giornata di giovedì 19 marzo ha avuto un grave malore che ha portato a un ... lanazione.it Lezione salvavita per gli alunni della GiorginiLe manovre salvavita rappresentano un patrimonio di conoscenze che può fare la differenza tra la vita e la morte. lanazione.it