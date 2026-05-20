Vladimir Putin è stato accolto con un ricevimento ufficiale in Cina, dove ha incontrato il presidente Xi Jinping davanti alla “Sala del popolo”. Durante l’incontro, i due leader hanno confermato il loro rapporto, ma non sono state rilasciate dichiarazioni riguardo alla guerra in Ucraina, lasciando il tema fuori dall’agenda ufficiale. L’incontro si è svolto in un clima formale, senza comunicati con dettagli o commenti pubblici sui temi trattati.

Tappeto rosso per Vladimir Putin in Cina, che davanti alla “Sala del popolo” ha incontrato il suo omologo Xi Jinping. In occasione del 25esimo anniversario del “Trattato di Buon Vicinato e della cooperazione Amichevole” firmato nel 2001, i due leader hanno rinsaldato asse e intenti comuni. Il presidente russo ha spiegato che Mosca e Pechino hanno costruito «un’incrollabile alleanza», sottolineando come le loro relazioni diplomatiche siano «a livelli senza precedenti. È dello stesso avviso anche il segretario del Partito comunista cinese, che ha tenuto a precisare come i rapporti tra i due Paesi stiano entrando «in una nuova fase» caratterizzata da «maggiori risultati e uno sviluppo più rapido». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Incontro tra Xi e Putin: i due leader confermano l’alleanza. E sull’Ucraina è silenzio tombale…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il discorso di Trump alla Nazione, Putin attacca i leader europei - 1mattina News 18/12/2025

Sullo stesso argomento

Incontro Putin-Xi. Il leader cinese: “In Iran urgente il cessate il fuoco completo”. Il capo del Cremlino: “Intesa con Pechino senza precedenti”È “inopportuna” la ripresa delle ostilità in Medio Oriente, dove è necessario un cessate il fuoco ”globale”.

Leggi anche: L?Iran minaccia i Paesi arabi, il G7: «Hormuz va riaperto». Oggi l?incontro tra Putin e Xi

Il presidente cinese Xi Jinping ha dato il benvenuto al suo omologo russo Vladimir Putin con una guardia d'onore affiancata da giovani che agitavano bandiere di entrambi i Paesi. I due si sono poi spostati nella Grande Sala del Popolo e l'incontro è culminato x.com

Xi accoglie Putin, 'tra di noi incrollabile fedeltà' reddit

Cina-Russia, l'incontro di Xi e Putin a Pechino. In Medio Oriente è urgente un cessate il fuoco globaleTra Xi e Putin si discute di affari, soprattutto in campo energetico, e di crisi internazionali a cominciare dall'Iran. Ulteriori ostilità sono inopportune e sconsigliabili ... tg.la7.it

Putin e Xi: ecco come l’incontro russo-cinese cambia lo scacchiere geopoliticoPutin e Xi si sono incontrati a Pechino appena pochi giorni dopo la visita di Trump in Cina. I tre presidenti puntano a una Jalta 2.0? panorama.it