Condotta del Liscione Gatta FDI | Bene incontro tra Presidenti Puglia e Molise è un primo passo concreto grazie al Governo Meloni

CONDOTTA DEL LISCIONE, GATTA (FDI): BENE INCONTRO TRA PRESIDENTI PUGLIA E MOLISE, È UN PRIMO PASSO CONCRETO GRAZIE AL GOVERNO MELONI "Finalmente qualcosa si muove. Il primo tavolo tecnico tra il presidente Antonio Decaro e il presidente di Acque Molise Vincenzo Napoli, rappresenta un segnale importante verso la realizzazione della grande condotta idrica che dal Liscione potrà portare acqua in Puglia e, in particolare, in Capitanata. È bene ricordarlo a chi in queste ore sembra dimenticarlo: questo primo passo è stato possibile grazie allo stanziamento del Governo guidato da Giorgia Meloni per la progettazione della grande infrastruttura che, bandendo ogni forma di populismo, ha mosso passi concreti.