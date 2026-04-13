Lega Serie A c’è la data per l’incontro tra Malagò e i presidenti dei club! L’annuncio di Simonelli in conferenza

È stata annunciata la data dell’incontro tra il presidente della Lega Serie A e i rappresentanti dei club. La conferenza stampa, durante la quale è stato comunicato il calendario, è stata tenuta da un portavoce ufficiale. La riunione si svolgerà a breve e sarà l’occasione per discutere questioni legate al campionato e alle strategie future. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito al momento.

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