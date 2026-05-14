A Pechino, il faccia a faccia tra il leader cinese e l’ex presidente americano si è concluso dopo due ore senza segnali di avvicinamento significativo. Trump è stato accolto senza cerimonie ufficiali, mentre sul fronte taiwanese il tono tra le due potenze è rimasto teso. Il capo cinese ha lanciato un avvertimento diretto riguardo alle ingerenze esterne, mettendo in guardia sul rischio di un conflitto tra Stati Uniti e Cina.

Due ore di faccia a faccia a Pechino non sono bastate a Donald Trump e Xi Jinping per dissotterrare l’ascia di guerra, complice la distanza tra le parti sul dossier Taiwan. Come da pronostico, dopo le numerose azioni ostili adottate dall’amministrazione statunitense per frenare la crescita economica della Cina, l’incontro si è svolto in un clima assai più freddo rispetto al precedente summit del 2017, quando il leader americano era stato accolto con tutti gli onori. Questa volta, scendendo dall’Air Force One, Trump non ha trovato il tappeto rosso delle grandi occasioni né è stato accompagnato in trionfo tra i palazzi della Città Proibita, tra spettacoli e sontuosi banchetti.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump accolto senza onori a Pechino e con Xi è gelo totale su Taiwan. Il leader cinese lo avverte: “Basta ingerenze o si rischia il conflitto tra Usa e Cina”

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Trump says he asked China's Xi not to give Iran weapons

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?? Trump accolto con tutti gli onori nel cuore del potere cinese. Tappeti rossi, cerimonie ufficiali e un’accoglienza che sta facendo discutere il mondo intero. Xi Jinping manda un messaggio preciso all’Occidente? Dietro queste immagini potrebbe esserci mol x.com

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