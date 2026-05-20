Incontro Elkann Ferrero cresce l’attesa per il vertice societario | i temi sul tavolo e cosa potrebbe succedere in casa Juve
La prossima settimana si terrà un incontro tra i rappresentanti di due importanti aziende, uno dei quali è il principale azionista della Juventus. L'evento è molto atteso e potrebbe portare a decisioni rilevanti riguardo alla gestione del club e alcune figure chiave coinvolte. In vista di questa riunione, si susseguono speculazioni sui temi che verranno affrontati e sulle possibili evoluzioni in ambito societario. La riunione si inserisce in un periodo di attenzione crescente intorno alle vicende del club.
Kovacic alla Juve? Il croato torna prepotentemente nei radar: c’è unione d’intenti, perchè il colpo può funzionare Vlahovic resta o va via? Bayern e Barcellona alzano il pressing, il serbo aspetta la Juventus: cosa sta succedendo Fabian Ruiz Juve, rispunta lo spagnolo del PSG per rinforzare il centrocampo! Gli scenari in vista dell’estate Calciomercato Juve, senza Champions largo almeno a un sacrificio: da Thuram a Bremer, chi può partire. I cinque nomi Juventus Next Gen, prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera: da Montero a Elimoghale, ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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