Incontro Elkann Ferrero cresce l’attesa per il vertice societario | i temi sul tavolo e cosa potrebbe succedere in casa Juve

Da juventusnews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prossima settimana si terrà un incontro tra i rappresentanti di due importanti aziende, uno dei quali è il principale azionista della Juventus. L'evento è molto atteso e potrebbe portare a decisioni rilevanti riguardo alla gestione del club e alcune figure chiave coinvolte. In vista di questa riunione, si susseguono speculazioni sui temi che verranno affrontati e sulle possibili evoluzioni in ambito societario. La riunione si inserisce in un periodo di attenzione crescente intorno alle vicende del club.

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