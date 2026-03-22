Nell'incontro tra l'allenatore del Milan e la dirigenza sono stati discussi vari argomenti riguardanti la squadra e le strategie future. Sono stati affrontati questioni relative alla rosa, alle prestazioni recenti e alle possibili modifiche da apportare in vista della prossima stagione. Il colloquio ha visto anche confronti sulle decisioni da prendere per migliorare il rendimento complessivo del club.

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© Calcionews24.com - Milan, incontro Allegri-dirigenza: di cosa si è parlato nel colloquio avvenuto. Tutti i temi sul tavolo! Retroscena

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