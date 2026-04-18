Milan Allegri a pranzo con Furlani e Tare | vertice per Champions futuro e calciomercato Di cosa si è parlato ecco i temi sul tavolo
L’allenatore del Milan si è incontrato a pranzo con il direttore generale e il responsabile dell’area sportiva. Durante l’incontro sono stati affrontati i temi legati alla qualificazione in Champions League, alle strategie per il calciomercato e alle prospettive della squadra. Il vertice ha coinvolto anche discussioni sui prossimi obiettivi stagionali e sulle scelte tecniche da adottare. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al termine dell’incontro.
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