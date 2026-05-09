Incidente a Castellamonte auto fuori strada | conducente rimane incastrato tra le lamiere

Nella mattinata di sabato 9 maggio a Castellamonte si è verificato un incidente lungo la strada provinciale per Ivrea. Un’auto è uscita di strada e si è bloccata tra le lamiere, lasciando il conducente incastrato all’interno del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarre la persona e gestire la situazione. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui