Incidente a Castellamonte auto fuori strada | conducente rimane incastrato tra le lamiere
Nella mattinata di sabato 9 maggio a Castellamonte si è verificato un incidente lungo la strada provinciale per Ivrea. Un’auto è uscita di strada e si è bloccata tra le lamiere, lasciando il conducente incastrato all’interno del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarre la persona e gestire la situazione. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.
Un incidente si è verificato nella mattinata di sabato 9 maggio a Castellamonte lungo la strada provinciale per Ivrea. Per cause da accertare, un’auto è finita fuori strada finendo la sua corsa in un prato. Il conducete è rimasto incastrato tra le lamiere e per questo sono intervenuti i vigili.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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