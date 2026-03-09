Andatura sospetta lungo la Tangenziale Ovest bloccato allo svincolo di Assago | in auto aveva 14,5 kg di droga

Un'auto con un'andatura sospetta è stata fermata allo svincolo di Assago sulla Tangenziale Ovest di Milano. A bordo, i carabinieri hanno trovato 14,5 chili di droga. L’auto procedeva in modo irregolare, motivo che ha portato i militari a fermarla e a effettuare i controlli. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il conducente è stato portato in caserma.

Corsico (Milano), 9 marzo 2026 – Procedeva con un'andatura irregolare lungo la Tangenziale Ovest di Milano, attirando l'attenzione dei carabinieri della Radiomobile di Corsico. Fermato per un controllo, i militari hanno scoperto all'interno dell'auto 14,5 chilogrammi di hashish. È accaduto sabato 7 marzo, intorno alle 22, nei pressi dello svincolo di Assago. (DIRE) Ravenna, 9 ott. - In piena notte, si è "esibito" in una serie di manovre spericolate davanti a un "pubblico" di sei persone, poi quando i carabinieri gli hanno intimato l'alt, è scappato a tutta velocità. E' accaduto la notte scorsa a Massa Lombarda, nel Ravennate, quando i militari di Lugo hanno tentato di fermare un 25 enne che, a bordo di una macchina di grossa cilindrata, faceva accelerazioni e testa coda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Andatura “sospetta” lungo la Tangenziale Ovest, bloccato allo svincolo di Assago: in auto aveva 14,5 kg di droga Articoli correlati Leggi anche: Incidente e incendio in tangenziale, auto in fiamme allo svincolo di Borgaro Torinese: intervengono i vigili del fuoco Auto contro i blocchi di cemento allo svincolo: ferita la conducenteUn incidente stradale ha coinvolto oggi una Ford Kuga allo svincolo che da Cervinara conduce alla rotonda di Paolisi. Tutti gli aggiornamenti su Tangenziale Ovest Andatura sospetta lungo la Tangenziale Ovest, bloccato allo svincolo di Assago: in auto aveva 14,5 kg di drogaAlla guida della vettura, una Lancia Y risultata a noleggio, c'era un giovane di origini marocchine di 35 anni. ilgiorno.it Incidente in tangenziale a Milano: traffico in tilt e coda di tre chilometriUn incidente tra due auto sulla Tangenziale Ovest di Milano (A50) ha provocato una lunga coda di oltre tre chilometri nella mattinata di lunedì. Lo scontro, avvenuto nel tratto tra le uscite 4 (Cusago ... milanotoday.it