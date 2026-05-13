Schianto in tangenziale Ovest | traffico paralizzato e 6 km di coda alle porte di Milano

Mercoledì 13 maggio, un incidente in tangenziale Ovest ha causato il blocco del traffico e code di circa sei chilometri all'ingresso della città di Milano. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, causando disagi ai mezzi in transito. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e rimuovere i veicoli coinvolti. La viabilità è tornata alla normalità nel pomeriggio.

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