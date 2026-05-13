Schianto in tangenziale Ovest | traffico paralizzato e 6 km di coda alle porte di Milano
Mercoledì 13 maggio, un incidente in tangenziale Ovest ha causato il blocco del traffico e code di circa sei chilometri all'ingresso della città di Milano. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, causando disagi ai mezzi in transito. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e rimuovere i veicoli coinvolti. La viabilità è tornata alla normalità nel pomeriggio.
Un incidente stradale in tangenziale Ovest, traffico e lunghe code mercoledì 13 maggio, alle porte di Milano. Poco dopo le 19, lungo le corsie della tangenziale Ovest, in direzione Bologna, due auto si sono scontrate. Il sinistro - le cui cause sono ancora in corso di accertamento - è avvenuto.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Incidente in tangenziale a Milano: oltre 7 chilometri di coda, traffico paralizzato
Leggi anche: Incidente in tangenziale Est a Milano, coda di 4 km e traffico bloccato
Argomenti più discussi: Incidente sulla tangenziale Ovest, traffico paralizzato; Scontro sulla Tangenziale Ovest tra Cusago e Settimo Milanese: coinvolte sette persone tra cui una bambina di otto anni; Brescia, incidente in tangenziale tra via Milano e via Rose: traffico in tilt nella zona Ovest; Grave incidente in tangenziale, coinvolti una donna e tre bambini.
Secondo l'associazione ambientalista, le realtà della provincia sarebbero responsabili da sole del 15% delle emissioni della pianura padana. In un anno dalle attività del bacino padano 12 milioni di tonnellate di C02. facebook
Tamponamento a catena sulla tangenziale ovest, traffico in tiltLo scontro è avvenuto tra via Milano e via Rose, in direzione Castel Mella. Sul posto la Locale, gravi i disagi per la circolazione. quibrescia.it