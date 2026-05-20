Incidente sul lavoro a Panighina in un' azienda dell' indotto del mobile imbottito grave un operaio

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in un'azienda dell'indotto del mobile imbottito a Panighina. Un operaio è rimasto gravemente ferito e, per il suo soccorso, è stato inviato sul luogo un elicottero del 118. Dopo le prime cure, il volo ha condotto il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente o sulle circostanze in cui si è verificato.

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Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì, a Panighina. Per soccorrere il ferito si è portato sul posto l'elicottero del 118, che ha trasportato un operaio in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. L'infortunio, che ha riguardato un uomo di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Incidente mortale sul lavoro nel cantiere della Centrale del Latte: muore operaio di 45 anni Sullo stesso argomento Incidente sul lavoro a Panighina, grave un operaioUn grave incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì, a Panighina. Simula incidente stradale per mascherare infortunio sul lavoro del dipendente: grave l’operaio, denunciato titolareLa Polizia Municipale di Napoli ha denunciato un uomo di 60 anni, titolare di una ditta di autotrasporti, per aver finto l'incidente stradale di un... Incidente sul lavoro: uomo trasportato all'ospedale di Siena con l'elisoccorso - x.com Incidente sul lavoro a Lungavilla, morto operaio di 60 anni caduto da tre metri mentre puliva il muro di una cascina nell'Oltrepò PaveseL'incidente è avvenuto sabato. La vittima, Rudi Simaneta, residente a Broni, aveva riportato un trauma cranico importante e nella notte tra martedì e mercoledì è morto nel reparto rianimazione del San ... milano.corriere.it Panighina, operaio di 42 anni gravissimo dopo un incidente sul lavoro: arriva l’elicottero del 118Un grave incidente sul lavoro ha scosso Panighina nella tarda mattinata di oggi mercoledì 20 maggio 2026. Un operaio di 42 anni è rimasto ferito in modo serio mentre si trovava all’interno di un’azien ... alphabetcity.it