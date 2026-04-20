Simula incidente stradale per mascherare infortunio sul lavoro del dipendente | grave l'operaio denunciato titolare

Da fanpage.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 60 anni, titolare di una ditta di autotrasporti, è stato denunciato dalla Polizia Municipale di Napoli con l'accusa di aver simulato un incidente stradale per coprire un grave infortunio avvenuto sul lavoro a un suo dipendente. La vicenda riguarda una falsificazione di eventi per nascondere un infortunio serio che si è verificato durante l’attività lavorativa. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

La Polizia Municipale di Napoli ha denunciato un uomo di 60 anni, titolare di una ditta di autotrasporti, per aver finto l'incidente stradale di un dipendente, in realtà rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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