Simula incidente stradale per mascherare infortunio sul lavoro del dipendente | grave l'operaio denunciato titolare

Un uomo di 60 anni, titolare di una ditta di autotrasporti, è stato denunciato dalla Polizia Municipale di Napoli con l'accusa di aver simulato un incidente stradale per coprire un grave infortunio avvenuto sul lavoro a un suo dipendente. La vicenda riguarda una falsificazione di eventi per nascondere un infortunio serio che si è verificato durante l’attività lavorativa. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

La Polizia Municipale di Napoli ha denunciato un uomo di 60 anni, titolare di una ditta di autotrasporti, per aver finto l'incidente stradale di un dipendente, in realtà rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro.🔗 Leggi su Fanpage.it Rejected 10x! I married his rival. Now my ex begs for me back with red eyes! Notizie correlate Incidente sul lavoro nel Varesotto, cade dall’impalcatura e precipita per 6 metri: grave un operaioIncidente sul lavoro a Ispra (Varese): un operaio di 48 anni è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere precipitato da... Infortunio sul lavoro, operaio schiacciato da assi di legno: è graveReggio Emilia, 31 marzo 2026 – Grave infortunio in un cantiere di lavoro nel primo pomeriggio a Toano. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Truffa dello specchietto sventata: il Comune ringrazia le Forze dell’Ordine; Test IT-Alert in Calabria il 15 aprile per incidente industriale: orario e luogo dove suona il messaggio; Incidente sul lavoro a Omignano, operaio incastrato sotto un escavatore; IT-alert, oggi in Calabria nuovo test per rischio di incidente industriale. Simula incidente stradale per mascherare infortunio sul lavoro del dipendente: grave l’operaio, denunciato titolareLa Polizia Municipale di Napoli ha denunciato un uomo di 60 anni, titolare di una ditta di autotrasporti, per aver finto l’incidente stradale di un dipendente, in realtà rimasto vittima di un grave ... fanpage.it Morta in incidente stradale, arrestato marito per omicidio premeditatoLa Polizia stradale di San Severo e la Squadra mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, il 48enne accusato dell'omicidio volontario premeditato della moglie, la 47enne Lucia Salcone, morta il ... quotidiano.net Convegno: Cybersecurity - come gestire un incidente Un convegno dedicato alla gestione degli incidenti cyber e data breach tra NIS2 e GDPR, con la simulazione di un caso concreto. Analizzeremo l’importanza di un Incident Response Plan integrato — facebook