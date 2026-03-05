Incidente sul lavoro a Stresa operaio ferito in un cantiere | è grave

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Stresa, in un cantiere all’interno di una casa. Un operaio di 58 anni è rimasto ferito in modo grave durante le operazioni di lavoro. I soccorsi sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e trasportare l’uomo in ospedale. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

É successo nella mattinata di oggi, giovedì 5 marzo, in un cantiere all'interno di una abitazione, dove un operaio di 58 anni è rimasto gravemente ferito. Secondo le prime informazioni, durante alcune lavorazioni l'uomo sarebbe rimasto colpito da un martello pneumatico, che gli sarebbe penetrato in una gamba. L'operaio, sempre cosciente, è stato soccorso da una ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Maggiore di Novara. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

