Battipaglia grave incidente sul lavoro | operaio perde alcune dita

Un operaio ha subito un grave incidente sul lavoro a Battipaglia, in provincia di Salerno, durante il turno di oggi, venerdì 27 marzo. Un macchinario ha tranciato alcune delle sue dita, causando ferite serie. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata presso un’azienda locale, e sul posto sono intervenuti i soccorsi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Macchinario trancia le dita durante il turno di lavoro. Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 27 marzo a Battipaglia, in provincia di Salerno. Un operaio di circa 50 anni è rimasto incastrato in un macchinario industriale, subendo l’amputazione di alcune dita della mano mentre era impegnato nelle sue mansioni all’interno di uno stabilimento di produzione di plastica. L’episodio è avvenuto intorno alle 12:30. I colleghi presenti hanno immediatamente prestato i primi soccorsi e lanciato l’allarme, consentendo un rapido intervento dei sanitari. Intervento immediato dei soccorsi e ricovero d’urgenza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Battipaglia, grave incidente sul lavoro: operaio perde alcune dita Articoli correlati Battipaglia, incidente sul lavoro: operaio rischia di perdere le dita della manoL'incidente si è verificato all'interno di uno stabilimento industriale dedicato alla produzione di plastica. Grave infortunio sul lavoro. Operaio perde due ditaUn grave incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, alla Marini Industrie di via Prato a Montemurlo. Altri aggiornamenti su Battipaglia grave incidente sul lavoro... Temi più discussi: Battipaglia. Grave incidente. Moto perde la ruota in autostrada, in due finiscono ricoverati in ospedale; Incidente mortale sull’A2 tra Eboli e Battipaglia: muore 72enne; Eboli, incidente mortale: Gaetano Giordano perde la vita; Tag: Battipaglia. Grave incidente. Moto perde la ruota in autostrada. Incidente sul lavoro a Battipaglia, operaio ferito alla manoStampa Grave incidente sul lavoro questa mattina a Battipaglia, dove un operaio di 50 anni è rimasto seriamente ferito all’interno di uno stabilimento per la produzione di plastica. L’episodio si è ve ... salernonotizie.it Incidente sul lavoro in una fabbrica a Battipaglia. Operaio gravemente feritoIncidente sul lavoro stamattina a Battipaglia in uno stabilimento industriale. Per cause da accertare un operaio 50enne è rimasto gravemente ferito ad una mano. ondanews.it BATTIPAGLIA: MACCHINARIO TRANCIA LE DITA AD UN OPERAIO Un operaio resta incastrato in un macchinario mentre lavora e gli vengono tranciate le dita. L'incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 27 marzo, attorno alle 12,30 a Battipagli - facebook.com facebook Battipaglia, la quarta edizione de “Le Buone Stelle” unisce alta cucina e solidarietà Serata benefica del Rotary Club il 20 marzo nella suggestiva Masseria La Morella, con grandi chef, musica e un obiettivo concreto: acquistare un ecografo per l’ANDOS. x.com