Incidente in galleria ragazzo di 16 anni sbalzato dalla moto | soccorsi sul posto
Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale nella galleria San Martino, situata all’uscita verso il centro storico. Un ragazzo di 16 anni è stato sbalzato dalla moto coinvolta nell’incidente e i soccorsi sono intervenuti sul posto. Sul luogo sono arrivati i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere le prime informazioni. Al momento, non ci sono dettagli sulle condizioni del giovane o sulle cause dell’incidente.
ANCONA - Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi nella galleria San Martino, all’uscita lato centro storico. Intorno alle 13.30 un ragazzo di 16 anni ha perso il controllo della moto, finendo sull’asfalto. Per sua fortuna non è stato travolto dai mezzi che sopraggiungevano in quel momento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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