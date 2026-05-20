Incidente in galleria ragazzo di 16 anni sbalzato dalla moto | soccorsi sul posto

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale nella galleria San Martino, situata all’uscita verso il centro storico. Un ragazzo di 16 anni è stato sbalzato dalla moto coinvolta nell’incidente e i soccorsi sono intervenuti sul posto. Sul luogo sono arrivati i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere le prime informazioni. Al momento, non ci sono dettagli sulle condizioni del giovane o sulle cause dell’incidente.

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