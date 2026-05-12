Incidente a Brancaccio tra una moto e un mezzo della Rap morte cerebrale per un ragazzo di 16 anni
Un giovane di 16 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto giovedì sera intorno alle 23 all’incrocio tra via Ingham e via Salvatore Corleone a Brancaccio. L’incidente ha coinvolto una moto e un mezzo della Rap. Dopo il suo ricovero in ospedale, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale del ragazzo. La dinamica e le cause dello scontro sono al vaglio delle autorità competenti.
Morte cerebrale per un ragazzo di 16 anni. Giovedì 7 maggio era rimasto gravemente ferito dopo un incidente, avvenuto intorno alle 23, all'incrocio tra via Ingham e via Salvatore Corleone a Brancaccio.Il giovane viaggiava in sella alla sua Honda Sh 125 quando si è scontrato con un mezzo della Rap.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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