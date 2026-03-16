Incidente in galleria un morto | autostrada chiusa soccorsi sul posto

Un incidente in una galleria autostradale ha causato la morte di una persona e la chiusura temporanea della carreggiata. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, mentre il traffico è stato deviato. L’incidente si è verificato pochi istanti fa, dopo un forte rumore che ha ricordato un’esplosione. La scena rimane sotto osservazione e le operazioni di soccorso sono in corso.

Succede tutto in pochi istanti: un rumore secco, come un’esplosione, e dentro la galleria il tempo sembra fermarsi. Chi era in coda racconta di luci, sirene, l’aria che si riempie di tensione e paura. E fuori, sull’autostrada, la scena che nessuno vorrebbe vedere durante un viaggio. È una di quelle mattine che cambiano l’umore a un intero tratto di A1: auto bloccate, telefonate concitate, persone che scendono dai veicoli per capire cosa stia succedendo. Poi arrivano i mezzi di soccorso, uno dopo l’altro, e si capisce che non è “solo” un incidente come tanti. Il dramma si è consumato lungo il delicato tratto appenninico dell’A1, nella galleria Monte Mario, nel territorio di Sasso Marconi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Incidente stradale mortale: disastro in autostrada. Soccorsi sul postoLa pioggia improvvisa, il fondo stradale che cambia in pochi minuti, la sensazione di trovarsi all’improvviso su una lastra di ghiaccio. Incidente mortale, inferno in autostrada. Soccorsi sul posto e lunghe codeLa pioggia improvvisa, il fondo stradale che cambia in pochi minuti, la sensazione di trovarsi all’improvviso su una lastra di ghiaccio. Tutto quello che riguarda Incidente in galleria un morto... Temi più discussi: Auto contro camion nella Galleria Fadalto: A27 chiusa al traffico per oltre un'ora; Pauroso schianto in galleria a Vittorio Veneto: auto finisce sotto un mezzo pesante; Causa un tamponamento a catena in galleria e non si ferma. Disagi al traffico sulla Statale 42; Incidente in galleria lungo l'autostrada A27: auto tampona un camion sul Fadalto. Conducente ferito. Incidente oggi in A1 nel Bolognese, scontro tra camion: un morto. Autostrada chiusa verso nordLo schianto nella galleria Monte Mario a Sasso Marconi, code fino a 10 km e traffico in tilt: le strade alternative per chi viaggia. Distribuita l’acqua agli automobilisti bloccati. Sul posto i vigili ... ilrestodelcarlino.it Scontro tra mezzi pesanti in una galleria in A1, morto un camionistaUna persona è morta nel tamponamento fra un camion e una bisarca, in una galleria nella carreggiata nord dell'A1 a Sasso Marconi, nel Bolognese. Un conducente di uno dei mezzi coinvolti è rimasto schi ... rainews.it Sondrio. Incidente lungo la SS38 nei pressi della Sassella. Traffico in tilt. - facebook.com facebook Sasso Marconi, incidente in A1 nella galleria Monte Mario: un morto x.com