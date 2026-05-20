Incidente in autostrada traffico bloccato e soccorsi sul posto
Questa mattina si è verificato un incidente in autostrada coinvolgendo un veicolo pesante, con l'intervento di ambulanze e vigili del fuoco. Il traffico è stato bloccato a causa dell’accaduto e sul luogo sono presenti mezzi di soccorso per gestire la situazione. Non sono ancora state rese note le cause dell’incidente né eventuali feriti o danni. La circolazione rimane interrotta mentre le operazioni di soccorso sono in corso.
Ambulanze e vigili del fuoco in azione per un incidente con un mezzo pesante che è avvenuto questa mattina. Alle 8,30 circa il traffico nel tratto aretino dell'Autostrada A1 Milano - Napoli, è bloccato e chiuso. Per questo si sono verificati fin da subito chilometri di coda che sono in aumento.Lo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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