Incidente in autostrada traffico bloccato e soccorsi sul posto

Questa mattina si è verificato un incidente in autostrada coinvolgendo un veicolo pesante, con l'intervento di ambulanze e vigili del fuoco. Il traffico è stato bloccato a causa dell’accaduto e sul luogo sono presenti mezzi di soccorso per gestire la situazione. Non sono ancora state rese note le cause dell’incidente né eventuali feriti o danni. La circolazione rimane interrotta mentre le operazioni di soccorso sono in corso.

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