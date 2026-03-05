Incidente in autostrada scontro terribile e mezzi in mille pezzi | soccorsi sul posto

Un incidente grave si è verificato questa mattina su un tratto molto frequentato dell’autostrada, coinvolgendo diversi veicoli. La collisione ha causato danni ingenti ai mezzi, che sono rimasti in pezzi. I soccorsi sono intervenuti sul luogo dell’incidente e stanno lavorando per gestire la situazione e assistere i feriti. La circolazione è completamente bloccata nella zona interessata.

Un grave incidente stradale ha paralizzato il traffico nelle prime ore della mattinata lungo uno dei tratti più trafficati della rete autostradale italiana. L'allarme è scattato all'alba, quando diversi automobilisti hanno segnalato un violento impatto tra alcuni mezzi in transito, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e lunghi rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti intorno alle 7 di giovedì 5 marzo nel comune di Impruneta, lungo l' autostrada A1 al chilometro 299 in direzione sud, poco prima dell'uscita di Firenze Sud. Secondo le prime ricostruzioni, un furgone avrebbe tamponato un mezzo pesante, provocando un impatto violento che ha lasciato il conducente del veicolo leggero intrappolato all'interno dell'abitacolo.