Incidente stradale frontale tra due auto | tre feriti trasportati in ospedale

Nel tardo pomeriggio di giovedì 5 marzo a Besana Brianza si è verificato un incidente stradale frontale tra due auto. Tre persone sono state trasportate in ospedale in codice giallo. L’incidente ha coinvolto due veicoli, causando feriti che sono stati soccorsi sul posto e successivamente condotti in struttura sanitaria. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Incidente frontale a Besana Brianza, tre persone vengono trasferite in ospedale in codice giallo. È questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 5 marzo a Besana Brianza. Intorno alle 17.40, in via Aldo Moro, due auto si sono scontrate frontalmente. È stata attivata subito la macchina dei soccorsi: sul posto sono arrivate ambulanze e automedica in codice giallo e i vigili del fuoco con l'autopompa serbatoio da Carate Brianza. Sono tre le persone rimaste ferite nello scontro: un ragazzo di 23 anni, una donna di 74 anni e un uomo di 78 anni. Dopo essere stati stabilizzati in loco sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Desio e di Carate Brianza.