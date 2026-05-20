Incidente a viale Marconi la proposta | L' incrocio maledetto nella lista dei nuovi black point

Da romatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato recentemente in viale Marconi, lungo l’incrocio che lo scorso 10 maggio è stato teatro della morte di due giovani motociclisti di 22 anni. La proposta attuale prevede di inserire questo punto tra i nuovi black point, zone considerate ad alto rischio per la sicurezza stradale. La richiesta nasce dall’esigenza di monitorare con maggiore attenzione questa intersezione, già tristemente nota per l’incidente fatale avvenuto alcuni mesi fa.

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Un black point su viale Marconi, all’incrocio in cui lo scorso 10 maggio hanno perso la vita Lorenzo Rapisardi e Gianluca Fino, due motociclisti di 22 anni. La proposta è contenuta in una mozione firmata da Simonetta Novi, consigliera del Gruppo misto nel municipio VIII.Un documento che fa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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