Incidente mortale in viale Marconi dal municipio un piano per mettere in sicurezza l' incrocio maledetto

Nella giornata di oggi si è verificato un incidente mortale in viale Marconi, coinvolgendo diversi veicoli e causando la morte di una persona. In seguito all’accaduto, il municipio VIII ha annunciato un piano per intervenire sull’incrocio tra viale Marconi, via Salvatore Pincherle e via del Valco di San Paolo, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dell’area. La polizia sta ancora accertando le cause dell’incidente.

Il municipio VIII vuole mettere in sicurezza l’incrocio tra viale Marconi, via Salvatore Pincherle e via del Valco di San Paolo. Quello in cui nella sera del 10 maggio hanno perso la vita due giovani motociclisti di 22 anni, Lorenzo Rapisardi e Gianluca Fino.Proprio a seguito del tragico.🔗 Leggi su Romatoday.it

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