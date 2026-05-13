Incidente mortale in viale Marconi dal municipio un piano per mettere in sicurezza l' incrocio maledetto

Da romatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi si è verificato un incidente mortale in viale Marconi, coinvolgendo diversi veicoli e causando la morte di una persona. In seguito all’accaduto, il municipio VIII ha annunciato un piano per intervenire sull’incrocio tra viale Marconi, via Salvatore Pincherle e via del Valco di San Paolo, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dell’area. La polizia sta ancora accertando le cause dell’incidente.

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Il municipio VIII vuole mettere in sicurezza l’incrocio tra viale Marconi, via Salvatore Pincherle e via del Valco di San Paolo. Quello in cui nella sera del 10 maggio hanno perso la vita due giovani motociclisti di 22 anni, Lorenzo Rapisardi e Gianluca Fino.Proprio a seguito del tragico.🔗 Leggi su Romatoday.it

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