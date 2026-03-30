Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo 2026, si è verificato un incidente all'incrocio tra corso Peschiera e corso Racconigi a Torino. Uno scontro si è verificato tra un'auto e un monopattino elettrico, coinvolgendo un ragazzino che si trovava a bordo del mezzo. Le condizioni del giovane sono risultate apparentemente gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine.

Un incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo 2026, all'incrocio tra corso Peschiera e corso Racconigi a Torino. Si è trattato dello scontro tra un'auto e un monopattino elettrico. Ad avere la peggio è stato il ragazzino di 15 anni che viaggiava sul veicolo leggero, che è stato sbalzato sull'asfalto. I sanitari del 118 Azienda Zero lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale Cto, dove è arrivato sedato ed è stato sottoposto ad alcuni esami. Le sue condizioni sono apparentemente gravi. I rilievi sul luogo dell'accaduto sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale. L'incrocio è regolato da una serie di semafori. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Incidente a Torino: scontro all'incrocio tra auto e monopattino elettrico, ragazzino in condizioni apparentemente gravi

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