Siena 13 studenti della stessa scuola denunciati per apologia di fascismo e odio razziale Allarme partito da un genitore

Un genitore ha segnalato alla polizia una serie di contenuti condivisi online da un gruppo di studenti di una scuola di Siena. La Procura minorile di Firenze ha avviato un’indagine per verificare se tra i ragazzi siano stati compiuti atti di apologia di fascismo e di incitamento all’odio razziale. Complessivamente, sono stati denunciati 13 minori, tutti iscritti alla stessa scuola. La vicenda ha suscitato attenzione a livello locale, portando all’apertura di un fascicolo per accertare eventuali responsabilità.

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