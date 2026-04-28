Auto in sosta distrutta da incendio | indagano i carabinieri

I carabinieri di Nocera Superiore stanno conducendo indagini su un incendio che ha distrutto una Fiat 500 in sosta in via Orlando. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio e, secondo quanto riferito, l'auto ha subito danni importanti a causa del rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

i carabinieri di Nocera Superiore stanno indagando sull'incendio di una Fiat 500. L'episodio si è verificato - come racconta Telenuova - ieri pomeriggio, in via Orlando. L'auto era in sosta vicino a una palestra. Nessuna pista viene esclusa, nemmeno quella di un incendio doloso. .🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Pisa, auto parcheggiata viene distrutta da un incendioPisa, 10 febbraio 2026 – Un’automobile è andata a fuoco a Pisa,in via Aurelia Sud. Leggi anche: Paura nel quartiere Q5: un'auto distrutta da un incendio Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Auto in sosta distrutta da incendio, indagano i carabinieri; Auto in sosta danneggiata dal ramo che si è staccato; Maranello: danneggiano auto in sosta, identificati; Auto vandalizzate a Bologna: sfondati 15 parabrezza in zona universitaria. Basta, non si vive più. GUIDONIA - Distrutta dal fuoco l’auto in sosta al distributorePaura all’alba di oggi, martedì 21 aprile, a Montecelio, per l’incendio di una vettura in sosta accanto al distributore di benzina. Secondo le prima raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso l ... tiburno.tv Ennesima auto in fiamme nel Salento, distrutta dal fuoco una Fiat PandaCARMIANO (Lecce) Ancora una notte rovente nel Salento, dove il fenomeno delle vetture avvolte dalle fiamme non conosce sosta. corrieresalentino.it Cina: consegna prima nave al mondo per trasporto auto a doppia alimentazione da 10000 veicoli Il 28 aprile, la prima nave al mondo per trasporto auto con una capacità di 10000 veicoli, costruita dalla Guangzhou Shipyard International (GSI) del China State - facebook.com facebook Flop delle vendite per le auto elettriche: solo il 5% in Toscana x.com