Nella notte tra sabato e domenica, un incendio ha interessato un’auto parcheggiata in via don Zeffirino Jodi, nel centro storico di Reggio Emilia. Le fiamme hanno distrutto completamente il veicolo, che si trovava vicino all’anagrafe di via Toschi e di fronte alla sede di Confindustria. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare il responsabile dell’atto.

Reggio Emilia, 29 marzo 2026 - Un incendio è stato appiccato intorno all'una della notte fra sabato e domenica al cofano di un'automobile parcheggiata in via don Zeffirino Jodi, in pieno centro storico, a pochi passi dall'anagrafe di via Toschi e proprio davanti alla sede di Confindustria. Litiga con la negoziante e la ferisce con il cacciavite al ristorante I danni alle auto e alla facciata del palazzo. Lo spaventoso rogo è divampato nella notte, quando è stato lanciato l'allarme ai vigili del fuoco. Le fiamme avevano già invaso tutta la parte anteriore della Citroen C5 di colore bianco, e il calore sprigionato ha fatto sciogliere anche la parte posteriore, paraurti e targa, della Lancia Y nera parcheggiata davanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio nella notte in centro storico: auto distrutta dalle fiamme, è caccia al piromane

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