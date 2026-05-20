Incendio distrugge due auto e danneggia abitazioni | grande spavento in città

Da brindisireport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, in via Paisiello a San Vito dei Normanni, si è sviluppato un incendio che ha distrutto due automobili e provocato danni ad alcune abitazioni nelle vicinanze. Le fiamme sono state segnalate poco dopo le 20:00, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo. La presenza di fumo e fiamme ha causato grande spavento tra i residenti, che hanno assistito impotenti alla scena. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.

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SAN VITO DEI NORMANNI - Si sono vissuti momenti di grande apprensione nella serata di ieri (martedì 19 maggio) in via Paisiello, a San Vito dei Normanni, a causa di un incendio. Le fiamme, partite da un'auto, si sono propagate a un altro veicolo parcheggiato nelle vicinanze e hanno danneggiato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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