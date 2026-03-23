Svolta nelle indagini sull’incendio doloso avvenuto nel febbraio 2025 a Vico Equense, che causò gravi danni a diverse auto e a una struttura ricettiva. I Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due uomini, ritenuti responsabili del rogo. I fatti risalgono alla notte del 21 febbraio 2025, quando un incendio ha coinvolto cinque autovetture, distruggendone completamente tre e danneggiandone altre due. Le fiamme si sono propagate anche a una struttura alberghiera, causando danni stimati in circa 10mila euro. Secondo quanto emerso dai rilievi della Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Torre Annunziata, il rogo sarebbe stato innescato appiccando il fuoco a una Mercedes Classe B, scambiata probabilmente per quella del proprietario dell’hotel. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Vico Equense, incendio distrugge auto e danneggia hotel: due arresti tra Villaricca e Qualiano

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