Incendio Crans Montana tre ragazzi ricoverati al Niguarda verso la riabilitazione
Tre giovani sono ancora ricoverati al centro ustionati dell’ospedale Niguarda a seguito dell’incendio avvenuto a Crans Montana. Le loro condizioni sono state giudicate tali da richiedere un ricovero in struttura specializzata, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle loro condizioni di salute o sulle ferite riportate. L’incidente si è verificato nella località svizzera e ha coinvolto ragazzi, di cui si conosce solo il numero di ricoverati attualmente assistiti.
Al Centro ustionati dell’ospedale Niguarda i ragazzi ricoverati a causa delle ferite riportate nell’incendio di Crans Montana sono ancora tre. Nell’arco di dieci giorni saranno però trasferiti in riabilitazione, dove si trova già un altro ferito.Il trasferimentoLo spiega Franz Wilhelm. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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