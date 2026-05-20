Incendio Crans Montana tre ragazzi ricoverati al Niguarda verso la riabilitazione

Tre giovani sono ancora ricoverati al centro ustionati dell’ospedale Niguarda a seguito dell’incendio avvenuto a Crans Montana. Le loro condizioni sono state giudicate tali da richiedere un ricovero in struttura specializzata, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle loro condizioni di salute o sulle ferite riportate. L’incidente si è verificato nella località svizzera e ha coinvolto ragazzi, di cui si conosce solo il numero di ricoverati attualmente assistiti.

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