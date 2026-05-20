Crans-Montana il nuovo inizio degli ultimi tre ricoverati del Niguarda | Pronti alla riabilitazione ma dovranno fare cure per anni

A partire da gennaio, tre persone sono state ricoverate presso il Centro ustionati del Niguarda a Crans-Montana. Dopo mesi di degenza, sono pronte per iniziare le sedute di riabilitazione, anche se dovranno sottoporsi a cure prolungate nel tempo. La loro presenza rappresenta l’ultimo passaggio di un percorso di cura iniziato in Italia, e ora si trovano in una fase di transizione verso un nuovo ambiente di recupero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Milano, 20 maggio 2026 – Dal gennaio scorso si trovano ricoverati presso il Centro ustionati del Niguarda. Tra pochi giorni per tre giovanissimi, curati nell’ospedale Milano a seguito delle gravi ferite riportate nell'incendio di Capodanno al Le Constellation di Crans-Montana, potrebbe inziare una nuova fase. In base a quanto riferito dal professore Franz Wilhelm Baruffaldi-Preis, chirurgo plastico e ricostruttivo e direttore del Centro ustionati dell'ospedale milanese, nell'arco di dieci giorni i ragazzi saranno trasferiti in riabilitazione dove è già ricoverato un altro ferito. https:www.ilgiorno.itmilanocronacacrans-montana-kean-phyqsfie Nell'ospedale milanese ancora ricoverate 8 persone "Pronti alla riabilitazione” . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crans-Montana, il nuovo inizio degli ultimi tre ricoverati del Niguarda: “Pronti alla riabilitazione ma dovranno fare cure per anni” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Strage di Crans-Montana, i primi secondi dell'incendio a Le Constellation Sullo stesso argomento Crans Montana, Achille Lauro fa visita ai ragazzi ricoverati al NiguardaAchille Lauro ha fatto visita, questa mattina, ai ragazzi ancora ricoverati al Niguarda, a Milano, per le ferite riportate nell’incendio di Capodanno... Achille Lauro fa visita ai ragazzi di Crans Montana ancora ricoverati al NiguardaA Sanremo aveva dedicato ai ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana la sua 'Perdutamente', la canzone che Achille Barosi, una delle... Crans Montana, ricoverati Centro ustioni Niguarda entro 10 giorni in riabilitazione. 'Nella fase post operatoria dovranno fare cure per alcuni anni' #ANSA x.com Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese mediche. Meloni: Ignobile richiesta, la respingeremo - Notizie reddit Crans-Montana, il nuovo inizio degli ultimi tre ricoverati del Niguarda: Pronti alla riabilitazione ma dovranno fare cure per anniSi tratta dei feriti che hanno riportato le percentuali più alte di superficie corporea ustionata. Dopo mesi di lotta e operazioni in sequenza si apre un’altra fase. Il chirurgo plastico Franz Wilhelm ... ilgiorno.it Crans Montana, tre ustionati Niguarda in riabilitazione entro 10 giorniSono ancora tre i giovani ricoverati presso il Centro ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano a seguito delle gravi ferite riportate nell’incendio del locale a Crans-Montana la notte di Capodanno. it.blastingnews.com