incendio di crans montana ancora cinque ragazzi ricoverati al niguarda due saranno dimessi prima di pasqua

Milano – Sono ancora cinque i ragazzi feriti nell’incendio di Crans Montana ricoverati a Niguarda. A confermarlo è l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, a margine della presentazione, a Palazzo Marino, del progetto di cura per i bambini epilettici etiopi. “I cinque che abbiamo sono i casi più seri. Probabilmente, nell'arco della prossima settimana due addirittura andranno a casa, quindi diciamo che la stragrande maggioranza di loro potranno trascorrere Pasqua a casa". Gli altri già dimessi “vanno in reparto solo per fare le medicazioni, pero' stanno anche tornando a scuola". La polemica. Sul presunto disavanzo da 1,6 miliardi nel bilancio di Regione Lombardia per la parte che riguarda la sanità, Bertolaso parla di dati "assolutamente" infondati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

