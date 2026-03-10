Incendio di Crans Montana ancora cinque ragazzi ricoverati al Niguarda Due saranno dimessi prima di Pasqua
Cinque ragazzi feriti nell’incendio di Crans Montana sono ancora ricoverati all’ospedale Niguarda. Due di loro saranno dimessi prima di Pasqua, secondo quanto riportato dall’assessore regionale al Welfare. La notizia è stata comunicata durante un evento a Palazzo Marino, dedicato a un progetto di cura per bambini epilettici etiopi. Nessun dettaglio su altre condizioni o interventi in corso.
Milano – Sono ancora cinque i ragazzi feriti nell’incendio di Crans Montana ricoverati a Niguarda. A confermarlo è l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, a margine della presentazione, a Palazzo Marino, del progetto di cura per i bambini epilettici etiopi. “I cinque che abbiamo sono i casi più seri. Probabilmente, nell'arco della prossima settimana due addirittura andranno a casa, quindi diciamo che la stragrande maggioranza di loro potranno trascorrere Pasqua a casa". Gli altri già dimessi “vanno in reparto solo per fare le medicazioni, pero' stanno anche tornando a scuola". La polemica. Sul presunto disavanzo da 1,6 miliardi nel bilancio di Regione Lombardia per la parte che riguarda la sanità, Bertolaso parla di dati "assolutamente" infondati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Articoli correlati
Come stanno i ragazzi dell’incendio di Crans Montana ricoverati al NiguardaNon si ferma il lavoro di medici e infermieri del Niguarda impegnati a curare i feriti dell’incendio di Crans Montana.
Crans-Montana, l'annuncio di Bertolaso: "Due ragazzi dimessi da Niguarda"L'assessore al Welfare della giunta Fontana ha annunciato l'uscita di due feriti nel rogo di Capodanno dall'ospedale dove sono ricoverati da giorni:...
CRANS, BERTOLASO: FERITI NON PIÙ PERICOLO VITA, TUTTI FUORI DA TERAPIA INTENSIVA
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Incendio di Crans Montana ancora cinque...
Temi più discussi: Tragedia di Crans-Montana, il confronto tra Italia e Svizzera e il nodo dei risarcimenti; Incendio Crans-Montana, indagato anche il sindaco Nicolas Féraud; Crans Montana, indagato anche il sindaco; Il sindaco di Crans-Montana indagato per la strage de Le Constellation.
Anche il sindaco di Crans-Montana è indagato per l’incendio del ConstellationNicolas Féraud dovrà rispondere per i mancati controlli sulla sicurezza nel locale dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone ... ilpost.it
Sunset Beach Club distrutto dalle fiamme: alla Tonnara di Palmi lo spettro di Crans Montana, la Calabria si stringe attorno ai proprietari del noto stabilimentoLa giunta comunale e tutta l’amministrazione di Gioia Tauro ha appreso con sconcerto del grave incendio che ha distrutto il locale Sunset della tonnara di Palmi. Dopo i fatti di Crans Montana, è semp ... strettoweb.com
A tutti e nove gli indagati totali per l'incendio di Crans-Montana sono contestati i reati di omicidio, incendio e lesioni colposi - facebook.com facebook
Anche il sindaco di Crans-Montana è indagato per l’incendio del Constellation x.com