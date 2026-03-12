Nasce DesTEENazione | inaugurato lo spazio multifunzionale dedicato agli adolescenti

Questa mattina a Reggio Calabria è stato inaugurato “DesTEENazione”, uno spazio multifunzionale rivolto agli adolescenti. L’area è stata creata per offrire ai giovani un luogo dove poter incontrarsi, partecipare a attività di formazione e sviluppare progetti di partecipazione attiva. La struttura mira a diventare un punto di riferimento per gli adolescenti della città, ospitando diverse iniziative dedicate a questa fascia di età.

Una nuova realtà destinata ai giovani tra gli 11 e i 18 anni, il procuratore Di Palma:"I luoghi di aggregazione sono importanti perchè capaci di offrire occasioni concrete di incontro e socialità" Inaugurato questa mattina a Reggio Calabria lo spazio multifunzionale per adolescenti "DesTEENazione", una nuova realtà pensata per offrire ai giovani un ambiente di incontro, formazione e partecipazione attiva. L'iniziativa, promossa dal settore politiche sociali del Comune, rappresenta un investimento concreto sul futuro delle nuove generazioni e punta a favorire l'inclusione sociale e la crescita personale degli adolescenti del territorio.

