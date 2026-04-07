Infortuni a scuola in calo ma esplodono le malattie professionali | i numeri del primo bimestre 2026 forniti da INAIL

Nei primi due mesi del 2026, i dati diffusi dall’Inail mostrano un calo degli infortuni nelle scuole, mentre le malattie professionali sono aumentate considerevolmente. La situazione presenta due tendenze opposte: da un lato si registra una diminuzione degli incidenti legati all’attività scolastica, dall’altro si osserva una crescita delle patologie legate all’ambiente di lavoro. I numeri forniscono un quadro aggiornato sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nel settore.

Un quadro a due facce quello che emerge dalle ultime rilevazioni dell’Inail relative ai primi due mesi del 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nuove regole Inail: le imprese dovranno comunicare infortuni e malattie professionali entro termini più stringentiDal 12 gennaio 2026, tutte le imprese che devono trasmettere denunce di infortuni sul lavoro o di malattie professionali all’Inail sono tenute a...

Malattie professionali: i dati sono in calo, ma non c'è da stare traquilliUna lieve flessione delle malattie professionali in provincia di Latina non deve far pensare che vada tutto bene.

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Infortuni a scuola, oltre 10mila denunce: dalle pallonate in palestra alle cadute sulle scale, tutti i casi più frequentiPADOVA - La caduta sulle scale e la pallonata in palestra, il dito chiuso nella porta o l'incidente in bicicletta. La casistica è ampia e variegata, il dato è ... ilgazzettino.it

Mio figlio si fa male a scuola, chi è responsabile?La scuola risponde dell’infortunio solo se emerge un difetto di vigilanza o organizzazione; negli altri casi non sorge diritto al risarcimento. quifinanza.it

Aurelio #DeLaurentiis a Fox Deportes: "Senza infortuni avremmo potuto vincere un altro Scudetto! Nazionale Se #Conte vorrà andare, siamo amici e non sarò certo io a impedirglielo. Vorrà però delle garanzie e oggi la Federazione non è in grado…". #Napol x.com

Concordate con le parole del presidente del Napoli Senza infortuni i partenopei avrebbero rivinto lo scudetto - facebook.com facebook