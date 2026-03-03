Dopo 20 anni vuole incassare 40 mila euro di buoni ma le dicono che sono prescritti | Poste condannata

Dopo vent'anni dalla richiesta di rimborso, una persona ha scoperto che i otto buoni fruttiferi postali, del valore di oltre 5 mila euro ciascuno, erano ormai prescritti e non potevano essere riscossi. La richiesta di incasso di circa 40 mila euro è stata respinta dalle Poste, che hanno confermato l’impossibilità di agire a causa del decorso del tempo. La vicenda si è conclusa con una condanna per Poste.