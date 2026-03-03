In stato vegetativo dopo l'incidente all'asilo la maestra accusata di abbandono ricorre in Cassazione

Una maestra, condannata in secondo grado per abbandono di minore e lesioni personali, ha deciso di ricorrere in Cassazione. La donna era coinvolta in un procedimento legale legato all’incidente in cui è rimasta ferita una bambina all’asilo. La vicenda ha attirato l’attenzione sui procedimenti giudiziari che riguardano il settore dell’istruzione e la tutela dei minori.

Condannata in secondo grado per abbandono di minore e lesioni personali, la maestra dell'asilo in cui è stata investita la piccola Lavinia ricorre in Cassazione.