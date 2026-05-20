Stasera alle 21.20 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto? che si concentrerà su diverse vicende di cronaca. Tra gli episodi trattati ci sono la presunta morte di Tony Drago, un caso ancora da chiarire, e l’omicidio avvenuto a Pollena Trocchia, di cui si sta indagando. Verranno approfonditi anche i dettagli sulla scomparsa di Riccardo Branchini, avvenuta nel 2024 vicino ad Acqualagna. La trasmissione si propone di fare chiarezza su questi fatti irrisolti.

L ’appuntamento con Chi l’ha visto? di stasera alle 21.20 su Rai 3 farà luce su vecchi e nuovi fatti di cronaca come quello del giovane Riccardo Branchini, scomparso nel nulla nel 2024 nei pressi di Acqualagna. Si concentrerà anche sul feroce assassinio delle due donne avvenuto a Pollena Trocchia e sulla morte sospetta del militare Tony Drago, il cui corpo è stato trovato nel 2014 nel piazzale della caserma. Resta nel dubbio un segmento su Garlasco. “Dove nessuno guarda, Il caso Elisa Claps”, la clip con Federica Sciarelli X Leggi anche › Cosa è emerso dallo Speciale “Chi l’ha visto?” sul caso Garlasco e il mistero del videogioco Chi l’ha visto? di stasera 20 maggio, scomparsi di oggi, anticipazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In programma la morte di Tony Drago, l'assassinio di Pollena Trocchia la scomparsa di Riccardo Branchini

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