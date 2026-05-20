Chi l’ha visto stasera il caso Branchini e le donne uccise a Pollena Trocchia

Stasera, nel programma “Chi l’ha visto”, si torna a discutere della scomparsa di Riccardo Branchini, con un approfondimento dedicato alla vicenda. Oltre alla storia di Branchini, vengono ripercorsi i dettagli relativi alle donne uccise a Pollena Trocchia, con aggiornamenti sulle indagini e le testimonianze raccolte finora. La puntata andrà in onda alle 21 e si concentrerà sulle ultime novità riguardo ai casi irrisolti, senza commenti o analisi personali.

(Adnkronos) – “Chi l’ha visto” torna a parlare della scomparsa di Riccardo Branchini nella puntata in onda stasera, mercoledì 20 maggio alle 21.20 su Rai 3. Il ragazzo è scomparso nel 2024 nei pressi della diga Furlo: tre settimane fa il sollievo della famiglia perché era arrivato il parere favorevole della Regione allo svuotamento della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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