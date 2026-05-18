Le ho uccise in giorni diversi erano prostitute la confessione di un uomo a Pollena Trocchia | il caso delle due donne trovate morte in un cantiere
Un uomo di 48 anni è stato fermato con l'accusa di aver ucciso due donne in un cantiere edile a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. La polizia ha riferito che l'uomo ha confessato di aver ucciso le due vittime in giorni diversi, aggiungendo che erano prostitute. Le due donne sono state trovate morte in un'area di lavoro, e il sospettato è ora sotto interrogatorio. La vicenda ha suscitato attenzione nella zona.
È in stato di fermo per duplice omicidio il 48enne sospsettato di aver ucciso due donne in un cantiere edile a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. L’uomo ha fatto le prime ammissioni dopo alcune ore di interrogatorio nell’ambito delle indagini svolte dai carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e di Cercola, coordinati dal sostituto procuratore di Nola, Martina Salvati. Il 48enne di Sant’Anastasia avrebbe ammesso le sue responsabilità sulla morte delle due donne, ritrovate la notte scorsa nel cantiere edile di viale Italia nel comune del Vesuviano. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il 48enne avrebbe ucciso le due donne, ritenute due prostitute straniere, in giornate diverse, sempre al termine di un rapporto sessuale consumato all’interno del palazzo in costruzione. 🔗 Leggi su Open.online
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