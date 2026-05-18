Le ho uccise in giorni diversi erano prostitute la confessione di un uomo a Pollena Trocchia | il caso delle due donne trovate morte in un cantiere

Un uomo di 48 anni è stato fermato con l'accusa di aver ucciso due donne in un cantiere edile a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. La polizia ha riferito che l'uomo ha confessato di aver ucciso le due vittime in giorni diversi, aggiungendo che erano prostitute. Le due donne sono state trovate morte in un'area di lavoro, e il sospettato è ora sotto interrogatorio. La vicenda ha suscitato attenzione nella zona.

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