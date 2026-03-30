Biomarcatori del tumore colorettale rilevati nelle acque reflue
Uno studio condotto negli Stati Uniti ha analizzato la presenza di biomarcatori del tumore colorettale nelle acque reflue. La ricerca suggerisce che questo metodo potrebbe identificare zone a rischio elevato, potenzialmente supportando gli screening tradizionali. L’indagine si focalizza sulla possibilità di monitorare la diffusione della malattia attraverso l’analisi delle acque di scarico a livello di popolazione.
I Ricercatori hanno dimostrato, per la prima volta, che è possibile individuare RNA umano associato al tumore del colon-retto nelle acque reflue urbane. In particolare, l’analisi si è concentrata su due marcatori: il GAPDH, utilizzato come riferimento per normalizzare i dati e il CDH1, un biomarcatore legato alla presenza di neoplasia colorettale. Il risultato più rilevante è che livelli più elevati di CDH1, rapportati al GAPDH, risultano associati alla presenza del tumore. Questo segnale, infatti, è stato rilevato nei campioni analizzati, suggerendo che le acque reflue possano contenere informazioni utili sul carico di malattia in una popolazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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