Veleni nelle fogne scatta il blitz in officina | sversava oli tossici nelle acque reflue

Un'officina è stata sottoposta a un blitz delle autorità dopo aver scoperto che sversava oli tossici nelle acque reflue attraverso un sistema di scarico apparentemente legale. Le indagini hanno evidenziato come un canale, apparentemente regolare, fosse utilizzato per immettere sostanze nocive nel sistema di fognatura. La scoperta ha portato a verifiche più approfondite e all'intervento per interrompere l’attività illecita.

Un sistema di scolo apparentemente regolare che, in realtà, nascondeva un canale diretto verso il disastro ambientale. È quanto scoperto dagli agenti della Polizia Stradale di Brescia, intervenuti insieme ai tecnici dell'Arpa per un controllo mirato alla tutela del territorio e della legalità nel. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Biomarcatori del tumore colorettale rilevati nelle acque reflueI Ricercatori hanno dimostrato, per la prima volta, che è possibile individuare RNA umano associato al tumore del colon-retto nelle acque reflue... Officina scarica acque reflue sul suolo: denunciato titolareTempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende... Fiume Sarno, caseificio di Pompei inquina: scatta il sequestroIl resti del latte usato per produrre mozzarelle e formaggi finiva a inquinare il fiume Sarno, in una miscela con veleni industriali. Sostanze tossiche che poi arrivavano dalla foce in mare a ... napoli.repubblica.it Torrenti inquinati nell'Agro, cosìROCCAPIEMONTE. Veleni nelle acque, Solofrana tricolore: la foto choc del torrente inquinato scatena le furie di cittadini e ambientalisti sul web. Sotto l'immagine scattata venerdì sera, proprio ... ilmattino.it