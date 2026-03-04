Mezzo etto di hashish nascosto nei cespugli in piazza Perugino

Nella notte del 27 febbraio, in piazza Perugino, agenti di polizia, guardia di finanza, carabinieri e polizia locale hanno scoperto e sequestrato 45 grammi di hashish nascosti tra le siepi. L’intervento è stato parte dell’operazione denominata “Alto impatto”, che ha visto un coordinamento tra le diverse forze dell’ordine sul territorio. Il materiale stupefacente è stato rimosso e sequestrato sul posto.

